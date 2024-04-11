بايدن يعلن إقامة شبكة دفاع جوي مشتركة مع اليابان وأستراليا
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء، خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى واشنطن، عن تشكيل شبكة دفاع جوية مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، بهدف تعزيز العلاقات الدفاعية.
في مؤتمر صحفي مشترك، صرح بايدن قائلاً: “لأول مرة، ستشكل اليابان والولايات المتحدة وأستراليا شبكة دفاع جوية مشتركة وتعزيز هيكل الدفاع”. وأشاد الرئيس الأميركي بالشراكة القوية بين البلدين خلال استقباله لرئيس الوزراء الياباني في البيت الأبيض. وتركزت زيارة رئيس الوزراء الياباني على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين، حيث يتمتعون بموقع استراتيجي في منطقة المحيط الهادئ.
وصف بايدن ضيفه كشخص ذو رؤية وشجاعة في بداية زيارته، التي تشمل جميع مراسم التكريم المتعارف عليها في البيت الأبيض لهذا الحليف الرئيسي في استراتيجية المنافسة مع الصين. وفي عام 1912، قدم رئيس بلدية طوكيو أشجار الكرز كهدية لمدينة واشنطن، وأصبحت هذه الأشجار جاذبية سياحية في العاصمة الأميركية. وقال جو بايدن: “مثل صداقتنا، هذه الأشجار ستبقى خالدة وملهمة”.
– وفي مجاملة لبايدن، أشار كيشيدا إلى أن بلاده ستهدي واشنطن 250 شجرة إضافية بمناسبة الذكرى الـ280 لتأسيس الولايات المتحدة في 2026.
وقال إن الشراكة بين البلدين على غرار شجرة الكرز التي تزهر “ستستمر في التطور والترسخ”.
وحضرت جيل بايدن ويوكو كيشيدا، زوجتا الرئيسين، حفل الاستقبال والاجتماع العملي والمؤتمر الصحفي المشترك، وأيضًا مأدبة العشاء المقامة بعد ذلك.
يعتبر رئيس الوزراء الياباني، البالغ من العمر 66 عامًا، أول مسؤول ياباني يتلقى استقبالًا رسميًا في زيارة دولة إلى واشنطن منذ شينزو آبي في عام 2015.
تؤكد هذه الزيارة على الأهمية التي يعطيها الرئيس الأميركي لتعزيز التحالفات لمواجهة الدول المنافسة مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران، في ظل تصاعد التوترات في العالم.
وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قبل الزيارة بأنها “قمة استثنائية وتاريخية”.
الأنباء الكويتية
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