بايدن يعلن إقامة شبكة دفاع جوي مشتركة مع اليابان وأستراليا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء، خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى واشنطن، عن تشكيل شبكة دفاع جوية مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، بهدف تعزيز العلاقات الدفاعية.

في مؤتمر صحفي مشترك، صرح بايدن قائلاً: “لأول مرة، ستشكل اليابان والولايات المتحدة وأستراليا شبكة دفاع جوية مشتركة وتعزيز هيكل الدفاع”. وأشاد الرئيس الأميركي بالشراكة القوية بين البلدين خلال استقباله لرئيس الوزراء الياباني في البيت الأبيض. وتركزت زيارة رئيس الوزراء الياباني على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين، حيث يتمتعون بموقع استراتيجي في منطقة المحيط الهادئ.

وصف بايدن ضيفه كشخص ذو رؤية وشجاعة في بداية زيارته، التي تشمل جميع مراسم التكريم المتعارف عليها في البيت الأبيض لهذا الحليف الرئيسي في استراتيجية المنافسة مع الصين. وفي عام 1912، قدم رئيس بلدية طوكيو أشجار الكرز كهدية لمدينة واشنطن، وأصبحت هذه الأشجار جاذبية سياحية في العاصمة الأميركية. وقال جو بايدن: “مثل صداقتنا، هذه الأشجار ستبقى خالدة وملهمة”.