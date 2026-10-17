الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار الاتصالات والتفاوض مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتزم استخدام السلاح النووي ضد طهران، كاشفا عن استمرار المفاوضات والاتصالات مع الجانب الإيراني.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الأمريكي مع شبكة نيوز ماكس الأمريكية الإخبارية .

وأكد ترامب بوضوح أنه “لا يعتزم استخدام السلاح النووي ضد طهران”، مشدداً على أن الولايات المتحدة “ليست مضطرة إلى اللجوء لهذا الخيار”.

و تعليقاً منه على التقارير التي تحدثت عن احتمال استخدام قنبلة “أم القنابل” (MOAB) ضد المنشآت الإيرانية، أوضح ترامب أنها “ليست سلاحاً نووياً بل هي مجرد قنبلة ضخمة للغاية وقوية جداً”.

وكشف الرئيس الأمريكي أن إيران طلبت رسمياً وقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، مشيراً إلى أن المفاوضات والاتصالات بين الجانبين لا تزال مستمرة ولم تتوقف، حيث قال: “لقد طلبوا منا التوقف، ونحن نفعل ذلك لأننا نتفاوض معهم”.

الشرق القطرية