



كشفت مصادر أمريكية بدء الهجوم الإيراني على أهداف إسرائيلية عن طريق إطلاق طائرات مسيرة من العراق واليمن ضد أهداف إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر عسكرية: إيران أطلقت عشرات المسيرات باتجاه إسرائيل عبر وكلائها في العراق واليمن.

وأكد موقعا واللا الإسرائيلي وأكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: الهجوم الإيـراني بدأ بإطلاق عشرات المسيّرات نحو إسـرائيل.

فيما قالت قناة العربية: الطيران الإسرائيلي يكثف من الطلعات الجوية على طول حدود لبنان مع ترقب الهجوم الإيراني المتحمل على أهداف إسرائيلية خلال الساعات المقبلة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أنظمتنا الدفاعية منتشرة ونحن مستعدون لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم، وفي السنوات الأخيرة وحتى في الأسابيع الأخيرة كانت إسرائيل تستعد لاحتمال وقوع هجوم مباشر من إيران.

القاهرة 24