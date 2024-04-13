العراق يغلق المطارات والمجال الجوي تزامنًا مع الهجوم الإيراني على إسرائيل





قررت السلطات العراقية إغلاق جميع المطارات ومجالها الجوي أمام حركة الطيران، بالتزامن مع إعلان بدء الهجوم الإيراني على أهداف إسرائيلية مساء اليوم السبت بعشرات المسيرات.

وفي وقت سابقـ كشفت مصادر أمريكية بدء الهجوم الإيراني على أهداف إسرائيلية عن طريق إطلاق طائرات مسيرة من العراق واليمن ضد أهداف إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر عسكرية: إيران أطلقت عشرات المسيرات باتجاه إسرائيل عبر وكلائها في العراق واليمن.

وأكد موقعا واللا الإسرائيلي وأكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: الهجوم الإيـراني بدأ بإطلاق عشرات المسيّرات نحو إسـرائيل.

فيما قالت قناة العربية: الطيران الإسرائيلي يكثف من الطلعات الجوية على طول حدود لبنان مع ترقب الهجوم الإيراني المتحمل على أهداف إسرائيلية خلال الساعات المقبلة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أنظمتنا الدفاعية منتشرة ونحن مستعدون لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم، وفي السنوات الأخيرة وحتى في الأسابيع الأخيرة كانت إسرائيل تستعد لاحتمال وقوع هجوم مباشر من إيران.

القاهرة 24