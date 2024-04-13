الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى والسيسي يتابع على مدار الساعة





قال مصدر أمني مصري إن الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى.

بينما قال مصدر مصري رفيع المستوى إن خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها للرئيس السيسي على مدار الساعة.

وأضاف أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة، في إطار سعيها للتهدئة والسلام.

يأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر أمريكية بدء الهجوم الإيراني على أهداف إسرائيلية عن طريق إطلاق طائرات مسيرة من العراق واليمن ضد أهداف إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر عسكرية: إيران أطلقت عشرات المسيرات باتجاه إسرائيل عبر وكلائها في العراق واليمن.

خلية أزمة تتابع الوضع في المنطقة.. ورفع تقارير للرئيس على مدار الساعة

وقال مصدر مصري رفيع المستوى إن خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها للرئيس السيسي على مدار الساعة.

القاهرة 24