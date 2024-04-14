إيران: إطلاق الدفعة الأولى من الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل | فيديو





قالت وكالة الأنباء الإيرانية نقلًا عن مصدر مطلع، قوله، إنه جرى إطلاق الدفعة الأولى من الصواريخ الباليستية نحو إسرائيل، بعد بدء الهجوم الموسع على أهداف إسرائيلية.

وبثت الوكالة الإيرانية مشاهد تظهر إطلاق صواريخ باليستية تجاه عمق إسرائيل بعد بدء الهجوم الإيراني ضد تل أبيب.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام عبرية وإيرانية، أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة تجاه إسرائيل تزامنًا مع بدء الهجوم ضد أهداف إسرائيلية عبر إطلاق طائرات مسيرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إيران أطلقت أيضًا صواريخ مجنحة تجاه إسرائيل بالتزامن مع بدء الهجوم الموسع من خلال إطلاق الطائرات المسيرة.

یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنکار ایرنا از شلیک فوج نخست موشک‌های بالستیک ایران به سمت اهدافی در عمق سرزمین‌های اشغالی خبر داد pic.twitter.com/aX8MZPp7iw — خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) April 13, 2024

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القاهرة 24