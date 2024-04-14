إعلام عبري: طائرات أميركية وبريطانية تسقط مسيرات إيرانية فوق الحدود العراقية السورية





قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن طائرات حربية أميركية وبريطانية أسقطت مسيرات إيرانية فوق الحدود العراقية السورية، بعد شن طهران هجومها ضد إسرائيل.

وبدء الهجوم الإيراني على إسرائيل مساء السبت، من خلال إطلاق نحو 100 طائرة مسيرة من إيران والعراق واليمن تجاه أهداف إسرائيلية، إلى جانب إطلاق صواريخ باليستية مجنحة على تل أبيب.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، من المتوقع وصول الصواريخ الإيرانية التي تم إطلاقها على أهداف إسرائيلية في وقت قريب للغاية وسط حالة من الاستنفار الأمني في تل أبيب.

وكانت إيران بدأت هجوم ضد إسرائيل بإطلاق طائرات مسيرة من العراق واليمن ضد أهداف إسرائيلية، وفقا لمصادر أمريكية.

القاهرة 24