بايدن بعد الهجوم الإيراني: أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل.. وساعدنا في إسقاط جميع الطائرات المسيرة





قال البيت الأبيض في ‏بيان للرئيس الأمريكي بايدن إنه في وقت سابق من اليوم، شنت إيران – ووكلاؤها الذين يعملون انطلاقا من اليمن وسوريا والعراق – هجوما جويا غير مسبوق على منشآت عسكرية في إسرائيل.

وإنني أدين هذه الهجمات بأشد العبارات الممكنة.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه، بناءً على توجيهاته، نقل الجيش الأمريكي طائرات ومدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي إلى المنطقة خلال الأسبوع الماضي، بهدف دعم الدفاع عن إسرائيل. وأشاد بالمهارة الاستثنائية لجنود الجيش الأمريكي التي ساعدت في إسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة تقريبًا.

وأعلن عن محادثة أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، حيث أكد له التزام أمريكا الصارم بأمن إسرائيل، وأشاد بقدرة إسرائيل على الدفاع ضد الهجمات غير المسبوقة، مما يرسل رسالة قوية لأعدائها بأنهم غير قادرين على تهديد أمنها بفعالية.

وأعلن عن اجتماع مرتقب مع زملائه من زعماء مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني، وأكد أن فريقه سيتفاعل مع نظرائهم في المنطقة وسيبقون على اتصال وثيق مع قادة إسرائيل.

واختتم: على الرغم من أننا لم نشهد هجمات على قواتنا أو منشآتنا اليوم، إلا أننا سنظل يقظين لجميع التهديدات ولن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا.

القاهرة 24