الجيش الإسرائيلي يؤكد إحباط الهجوم الإيراني





أعلن الجيش الإسرائيلي “إحباط” الهجوم الذي شنته إيران واعتراض “99 بالمئة” من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

أعلنت القوات الإسرائيلية في بيان لها اليوم الأحد أنها نجحت في صد الهجوم الإيراني المخطط له، حيث تمكنت من اعتراض 99٪ من التهديدات الموجهة إليها، ووصفت هذا الإنجاز بأنه أمر استراتيجي بارز.

وأشارت البيانات إلى أن طهران شنت هجومًا مباشرًا على إسرائيل، حيث أطلقت أكثر من 300 تهديد مختلف بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والصواريخ الكروز، ولكن الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع تحالف قوي، نجح في التفوق الجوي والتكنولوجي واعترض معظم هذه التهديدات.

وأكد البيان أن من بين أكثر من 120 صاروخا باليستيا، تمكنت عدد قليل فقط منها من اختراق الأجواء الإسرائيلية وسقطت بالقرب من قاعدة لسلاح الجو في نفاتيم ما تسبب في أضرار طفيفة، لكن القاعدة استمرت في أداء مهامها كالمعتاد.

وأكدت القوات الإسرائيلية أن إيران فشلت في تحقيق هدفها من تعطيل العمل في القاعدة الجوية وتقليل قدراتها الجوية.

بدوره، قال وزير الدفاع يوآف غالانت: “مع الولايات المتحدة وشركاء إضافيين تمكنا من الدفاع عن أرض دولة إسرائيل”، معتبرا أن “الحملة لم تنتهِ بعد… يجب أن نبقى متأهبين”.

ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.

الشروق نيوز