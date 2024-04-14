الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح





أعلن الحرس الثوري الإيراني أن جميع أهداف الهجوم على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح.

نشر الحرس الثوري بيانه الثاني، حيث أكد على تدمير أهداف عسكرية حيوية للجيش الإسرائيلي، مع تحذير واضح للحكومة الأمريكية من أي مساعدة أو مشاركة في التصعيد، محذرين من أن أي تدخل قد يؤدي إلى رد إيراني حازم.

وبحسب وكالة “تسنيم”، استخدم الهجوم مئات الطائرات المسيرة وعددًا كبيرًا من الصواريخ المتنوعة التي أطلقت من اليمن وجنوب لبنان والعراق.

من ناحيته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بأن الصواريخ الإيرانية تم اعتراضها، مؤكدًا على إصرار إسرائيل على تحقيق الانتصار.

وفي سياق آخر، نقلت وسائل الإعلام الأمريكية تصريحات مسؤول إسرائيلي بأن رد إسرائيل على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء.

إلا أن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض قال إن الرئيس جو بايدن أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، ليل الأحد، عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد دفعة من عشرات المسيرات الانتحارية.

الشروق نيوز