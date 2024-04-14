التوترات تدفع «البيتكوين» للتراجع





انخفضت العملة المشفرة «بيتكوين» بأكبر قدر منذ أكثر من عام، وذلك في إطار تراجع أوسع نطاقاً في أسواق العملات المشفرة، حيث أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى تحفيز تجنب المخاطرة.

شهدت البيتكوين، أكبر عملة مشفرة، انخفاضًا بنسبة 7.7% يوم السبت، وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ مارس 2023. يتم تداول التوكن بحوالي 63230 دولارًا منذ الساعة 11:36 صباحًا في سنغافورة يوم الأحد، وسجلت معظم العملات الرئيسية الأخرى، مثل الإيثر وسولانا ودوجكوين، خسائر على مدار 24 ساعة.

وحذر الخبراء من أن استمرار عمليات بيع العملات المشفرة قد يتسبب في تصاعد المزيد من الضغوط، ويترقب المستثمرون تطور الأسواق يوم الاثنين. يُذكر أن التوترات الجيوسياسية أثرت على الأسهم يوم الجمعة ودفعت بعض المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذات الآمنة مثل السندات والدولار.

ووفقًا لبيانات “كوين غلاس”، فإن نحو 1.5 مليار دولار من رهانات العملات المشفرة الصاعدة عبر المشتقات قد تمت تصفيتها يومي الجمعة والسبت، وهي واحدة من أكبر عمليات التصفية في يومين خلال ستة أشهر على الأقل. انخفضت قيمة البيتكوين بمقدار حوالي 10000 دولار من أعلى مستوى لها المسجل في منتصف مارس، الذي بلغ 73798 دولارًا.

ينتظر متداولو العملات المشفرة حدثًا هامًا يُعرف باسم “تقسيم البيتكوين”، المقرر تقريبًا في 20 إبريل، والذي سيقلص المعروض الجديد للتوكن إلى النصف.

وأثبت التنصيف، تاريخياً، أنه بمثابة عوامل داعمة للأسعار على الرغم من وجود شكوك متزايدة حول ما إذا كان من المحتمل تكرار ذلك، نظراً لأن بيتكوين وصلت مؤخراً إلى ذروة تاريخية.

خنساء الزبير – صحيفة الخليج