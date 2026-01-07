النحاس يسجّل ارتفاعًا قياسيًا جديدًا بعد تجاوزه حاجز 13 ألف دولار

سجّل النحاس ارتفاعًا قياسيًا جديدًا بعد تجاوزه حاجز 13 ألف دولار للطن لأول مرة.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن العقود الآجلة لثلاثة أشهر قفزت بنسبة تصل إلى (3.1%) لتسجل مستوى قياسيًا بلغ 13387 دولارًا للطن في لندن اليوم، متجاوزةً الذروة المسجلة.

ودفعت المخاوف من احتمال قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على المعدن المكرر إلى تركيز المستثمرين على الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض على مستوى بقية أنحاء العالم.

وسجل المعدن الأحمر، المستخدم في صناعة الأسلاك والكابلات، مكسبًا يتجاوز نسبة (20%) منذ أواخر نوفمبر الماضي، بينما صعد الألومنيوم إلى أعلى مستوى له في غضون أكثر من ثلاث سنوات.

جريدة الرياض