السعودية تحذر من استخدام تأشيرة العمرة في أغراض العمل





أكّدت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن مغادرة المملكة قبل انتهاء التأشيرة، هي أفضل ختامٍ لرحلة العمرة الميسّرة، محذرةً من استخدام التأشيرة في أغراضٍ أخرى.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة “إكس”، تقول: “ضيف الرحمن؛ بعد أداء المناسك، وخلال فترة الإقامة النظامية، احرص على: المغادرة قبل انتهاء مدة التأشيرة، وعدم استخدام التأشيرة في أغراض العمل”.

البيان