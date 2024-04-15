عالمية
وزير التهذيب الوطني: على الهيئات الدائنة مراجعة اشكالية مديونية الدول الأفريقية الخاصة بالتعليم
قال وزير التهذيب الموريتاني المختار ولد داهى خلال حضوره اجتماعا رفيع المستوى حول التعليم منظم من طرف الاتحاد الأوروبي ببروكسيل إن أحد معوقات النهوض بالتعليم بإفريقيا هو “نقص التمويلات الضرورية”.
و اقترح بهذا الخصوص على الدول و الهيآت الدائنة مراجعة إشكالية مديونية الدول الإفريقية و محو الديون ذات الصلة بالتعليم بغية تحرير مخصصات سداد الديون لدعم موازنات وزارات التعليم بالدول الإفريقية المدينة. وجرت أحداث الاجتماع أواخر الأسبوع الماضي.
وكالة الوئام الوطني للأنباء
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