“إسرائيل لم تكن وحدها في مواجهة إيران”.. زيلينسكي يطالب بدعم أوكرانيا





ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، وقال إن بلاده بحاجة إلى المساعدة من حلفائها لدرء التهديدات الجوية، تماما كما فعلت إسرائيل.

زيلينسكي يُكرِّر دعوته للكونغرس الأميركي للموافقة على حزمة مساعدات مهمة، التي تعثرت بسبب الخلافات السياسية لعدة أشهر. القوات الروسية تنفذ موجة هجمات جديدة في شرق أوكرانيا، مع استمرار الهجمات اليومية على المدن والبنية التحتية بالصواريخ والطائرات المسيرة الروسية. في خطابه على منصة أكس، أشار زيلينسكي إلى تهديدات إيران وروسيا، مؤكدًا على ضرورة رد فعل دولي قوي وموحد. في كلمته المسائية، أشاد بالتحالفات التي دعمت أوكرانيا، وحث على استجابة قوية لتهديدات روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني إن “الكلمات لن تحمي” سماء أوكرانيا.

وأضاف “حقيقة أننا في أوكرانيا ننتظر منذ شهور للحصول على حزمة دعم مهمة، وحقيقة أننا ما زلنا ننتظر التصويت في الكونغرس تشهدان على أن ثقة الإرهابيين تتزايد أيضا منذ شهور”.

وتابع “لم يعد هناك مزيد من الوقت لنضيعه”.

وفي رده على الهجوم الإيراني، قال ستيف سكاليز زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي أمس السبت إن المجلس سيجري تغييرا على جدول أعماله لبحث تشريع يدعم إسرائيل ويعمل على محاسبة إيران.

ولم يتضح حتى الآن ماهية التشريع.

إيران قامت بتزويد روسيا بآلاف الطائرات المسيرة الملغومة من طراز شاهد خلال الغزو الشامل لأوكرانيا الذي انطلق في فبراير 2022. استخدمت روسيا هذه الطائرات لضعف الدفاعات الجوية الأوكرانية وضرب البنية التحتية بعيدًا عن خطوط الجبهة.

زيلينسكي يحث حلفاء أوكرانيا الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة، منذ فترة، على تجميع “الإرادة السياسية” لتوفير أنظمة دفاع جوي وأسلحة مطلوبة لأوكرانيا.

أعلن زيلينسكي يوم السبت الماضي أن ألمانيا ستقدم لأوكرانيا نظام باتريوت الأمريكي للدفاع الجوي، بالإضافة إلى صواريخ دفاع جوي.

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