الأردن يستدعي السفير الإيراني بعد تصريح “الهدف التالي”





الأردن استدعى السفير الإيراني لدى عمّان يوم الأحد للتعبير عن احتجاجه على تصريحات إيرانية تدخلت، بحسب السلطات الأردنية، في الشؤون الداخلية للمملكة. وصرَّح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مقابلة تلفزيونية بأن بلاده استدعت سفير إيران للتنديد بالتصريحات التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية، محذرة من أن الأردن سيكون الهدف التالي في حال تعاونه مع إسرائيل ضد إيران، بحسب رويترز. وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء الأردني يوم الأحد إلى أن المملكة اعترضت عدداً من الطائرات المسيرة التي اخترقت مجالها الجوي مساء السبت لضمان سلامة مواطنيها.

وأفادت مصادر لرويترز بأن الدفاعات الجوية الأميركية قدمت مساعدة للأردن في إسقاط ما لا يقل عن 10 طائرات مسيرة وصواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة أثناء مرورها باتجاه القدس.

وأضافا أنه تم أيضا اعتراض طائرات مسيرة إيرانية قادمة من ناحية العراق، وحلقت فوق جنوب الأردن ومدينة العقبة، وكانت متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أردنية أن العاهل الأردني، الملك عبد الله، أبلغ الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مكالمة هاتفية، الأحد، أن أي تصعيد آخر من إسرائيل سيوسع نطاق الصراع في المنطقة.

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