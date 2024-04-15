غوتيريش : الشرق الأوسط على حافة الهاوية





أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة تهدئة الوضع في الشرق الأوسط على وجه السرعة بعد الهجوم المباشر الذي شنته إيران على إسرائيل.

خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن في نيويورك، أكد غوتيريش أن المنطقة تواجه خطرًا حقيقيًا لصراع واسع النطاق، مشيرًا إلى أن “الشرق الأوسط على وشك الانزلاق إلى الهاوية”.

وأضاف: “حان الوقت لتخفيض التصعيد وتجنب الصراعات، نحن بحاجة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.”

عُقد الاجتماع الخاص لمجلس الأمن بناءً على طلب إسرائيل بعد يوم من الهجوم الجوي الإيراني.

وختم غوتيريش كلامه بالقول: “نحن مسؤولون معًا عن العمل من أجل السلام، فلا يمكن للمنطقة أو العالم تحمل حربًا جديدة.”

صحيفة البيان