أحمد موسى: ده مفيش ذبابة ماتت من الصواريخ والمسيرات اللي إيران وجهتها لإسرائيل





علق الإعلامي أحمد موسى، على العملية العسكرية التي قامت بها إيران مساء أمس ضد إسرائيل وتوجيه عدد من المسيرات الجوية للداخل الإسرائيلي، قائلًا: «اللي إيران عملته ده ضيعت بيه القضية الفلسطينية».

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد:

أن إيران تستهدف استكمال برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم، وقادرة على فعل أي شيء مع الأمريكان، في المقابل تبحث إسرائيل عن طرف خيط للتجربة الإيرانية النووية.واستعرض الإعلامي أحمد موسى؛ عددًا من الصور توضح بقايا صاروخ إيراني سقط في منطقة الحسا بالأردن، معلقًا: «حاجة بسيطة أوي ومش باين منه حاجة يعني يدل على قوته، ومعملش أي تأثير».وتساءل الإعلامي أحمد موسى قائلًا: «دماء شهداء غزة راحت فين دلوقتي عايز أعرف؟.. ده مفيش ذبابة ماتت من الصواريخ والمسيرات اللي إيران وجهتها لإسرائيل امبارح».

المصري اليوم