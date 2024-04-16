أسامة كمال: عدم إغلاق المجال الجوي لمصر يؤكد قراءتنا لحجم الرد الإيراني – فيديو





أكد الإعلامي أسامة كمال أن الدولة المصرية لم تقم بإغلاق المجال الجوي كما يشاع، مؤكدًا على عدم صدور أي قرار بهذا الشأن على الإطلاق.

وخلال تقديمه برنامج “مساء دي إم سي” على شاشة “دي إم سي”، شدد “كمال” على استمرار الحركة الجوية بشكل طبيعي للشرق والغرب، موضحًا أن تعليق بعض الرحلات لم يكن بسبب الضربة الإيرانية على إسرائيل، بل كان بسبب إغلاق المطارات التي كانت متجهة لها.

وأشار إلى استمرار عمل المطارات المصرية بشكل طبيعي في الساعات الأخيرة رغم التوترات والهجمات الإيرانية، مؤكدًا أن عدم إغلاق المجال الجوي يشير إلى أن الجهات المسؤولة قرأت بدقة حجم الضربة الإيرانية على إسرائيل.

ولفت إلى أن الـ12 ساعة الماضية حدث بها الكثير من الأمور، وكان هناك جنون هجمات سيبرانية حدث أمس، موضحًا أن الضربة الإيرانية تهدف لكسر تعنت نتنياهو ورسالة لإسرائيل بأنها لا شيء دون أمريكا.

المصري اليوم