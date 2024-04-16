هاردلك يا اشرف عبدالعزيز





أكاد أجزم بأن الحُرقه هي التي أجبرت أشرف على كتابة هذا المنشور !! ومع ذلك لامانع من تذكيره عله شاخ وكًبُر وأصابه الخرف !!

هل نسي أشرف عبد العزيز أن الثورة أججت الرأي العام (بالهُتاف )… وهل نسي أشرف أن خالد سلك وعرمان ومريم كانو يخرجون من بيوتهم لا لعمل إنما لهذا ( الهُتاف )

هذه الظروف جعلتكم تتساقطون وتسقطون الحقائق وتتنكرون لكل شيء حتى وصلتم لمرحلة التقليل من تأثير الهتاف الذي كنتم تتباكون من أجل أن يتعالى ويتصاعد أيام ثورة ديسمبر !!

ما قام به أحرار ( فرنسا ) من هُتاف وتعريه لشرذمة الخونه والمرتزقه والعملاء المتقزميين عندنا أعظم وأجل وأروع من الصمت والتواطؤ والتخابر الذي تقومون به ليتك صمتت كما صمت قيادات تقزم أمام صيحات المستيقظين حتى وصل بهم الأمر للإرتجاف وتغطية الوجوه والهروب من أمام ( الهاتفين )

نعم يا أشرف هذا الهتاف البسيط أخافهم وجعلهم يرتجفون ويسترقون الممرات ويتوارون خلف الناس ويغطون وجوههم ويمشون منكسرون يختبئون خلف رجالات الأمن وكأنهم مطاريد … هذا الهتاف برهن للعالم بأن تقزم مجموعة لصوص .. وسجل هدف إيجابي في مرمى قحط التي حاولت سرقت الرأي السوداني وأكد على أن هنالك صوت آخر غير مسموع وهذا الهتاف أوصله وفتح النوافذ حوله لأن الكل سمعه وعلم بأن هنالك آخر (هتف ) في وجه تقزم … هاردلك يا أشرف هاردلك …

بي كم بي كم بي كم قحاطه باعوا الدم …

قحاطه جنجويد

#مؤامرة_باريس

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد

