



الخارجية السودانية اليوم كشرت عن أنيابها، وتحدثت بلهجة صارمة، واستفسرت، لأول مرة، السفير السعودي حسن بن علي عن الفيديوهات التي ظهر فيها جنود من ميليشيا الدعم السريع في نجران وهم يتوعدون الشعب السوداني، ما اضطر السفير لتأكيد رفض السعودية استخدام أراضيها لأي نشاط يهدد السودان، أو يسيء لقيادته، وقال إنه تم التحفظ على من قام بتصوير ونشر الفيديوهات.. أما الموقف الأخر فهو البيان الذي حددت فيه الخارجية دولة تشاد كداعم صريح للتمرد، وتخصيص مطاراتها لرحلات التسليح الإماراتي، والتي بلغت حتي الآن أكثر من ٤٠٠ رحلة، وهذا البيان يعني أن تشاد تتمادى في عدوانها على السودان، ولم تترك للجيش وللشعب السوداني من خيار سوى المعاملة بالمِثل.

عزمي عبد الرازق