🔴 حمدوك & علي كرتي





نفس التاريخ القال ليك الحروب في السودان ما بتنتهي عسكريا الا باتفاق، برضو بقول لينا مافي حزب سياسي في السودان تم اقصاءه أو اقتلاعه من جذوره و منعه من ممارسة السياسة غادر المشهد و انزوى، إنما حاك الدسائس إلى أن أسقط النظام الذي أقصاه.

شفنا الكيزان والانصار في الستينات حلوا الحزب الشيوعي و منعوه من المشاركة في الانتخابات و مارسوا معاهو نفس خطاب الكراهية الذي يمارس ضد الكيزان منذ سقوط الإنقاذ . بعد اقل من سنتين الشيوعي عمل انقلاب مايو و استلم السلطة بمشاركة أحزاب اليسار ، يعني ما قدروا يقصوه من الساحة السياسية بل استغل الجيش و انقلب عليهم وجاب دكتاتورية مايو …

مايو كانت من اليسار ممثل في الشيوعي و البعث و القوميين العرب و الناصريين ، قاموا بإقصاء اليمين (الأنصار و الكيزان) ، و بثوا ضدهم نفس خطاب الكراهية الصادر اليوم ضد الكيزان، و كان يصفهم بالرجعية و التخلف، لم يكتفي بالاقصاء بل حاربهم وضربهم بالطيران في الجزيرة أبا في بداية السبعينات ..

اختلف اليسار فيما بينهم في انقلاب فاشل راح ضحيته عشرات القيادات العسكرية و المدنية في مجزرة بيت الضيافة

لم يستسلم اليمين فحاول الانقلاب على سلطة مايو عبر غزو الخرطوم من ليبيا . فقام نميري بالاتفاق معاهم و قاسمهم السلطة …

انقلب النميري على الكيزان فحبس قياداتهم و هدد بتصفيتهم حال عودته من امريكا . الكيزان حركوا الشارع مع بقية التنظيمات السياسية فأطاحوا بنميري و لم يعود للسودان الا بعد اكتر من عشرة سنوات …

الاحزاب اقصت الكيزان وتضامنت لاسقاط الترابي في دائرة الصحافة ، بعدها تحرك اليسار للانقلاب على السلطة لكن الكيزان سبقوهم بانقلاب الإنقاذ ، حاول اليسار الانقلاب على الكيزان بعد سنة واحدة ، لكن الانقلاب فشل و تم اعدامهم في ٢٨ رمضان .

اختلف الكيزان فيما بينهم وطني و شعبي ، فأشعلوا حرب دارفور مات فيها آلاف المواطنين .

تم إسقاط الكيزان و استلم اليسار السلطة بواسطة قحت ، لم يتعلموا شيئا و لم ينسوا شيئا ، فساسيونا كالبوربون، يكررون نفس الفشل ، تم اقصاء الكيزان و بث خطاب كراهية مبالغ فيه ، يشبه تمام خطاب الكيزان في الشيوعي في الستينات .

قحت حاربت الكيزان و أدخلت قياداته السجون و صادروا أمواله و فصلوا أعضاءه من الوظائف المختلفة .

الكيزان لم ينتظروا طويلا حتى يتم قطع رقابهم ، فاستخدموا الجيش و انقلبوا على قحت …

كذلك قحت لم تنتظر أن يتمكن الكيزان من السلطة، فجاءت بالاتفاق الاطاري و اتفقت مع حميدتي على حمايته، فالإتفاق الاطاري كان سينهي الكيزان إلى الأبد (لكن كما قلنا و تسآلنا مرارا هل نجح اي اقصاء في مواجهة اي حزب !) . الإجابة معروفة سلفا هي (لا) كبيرة …

لم ينتظر الكيزان الاتفاق الاطاري ليقص رقابهم ، فضغطوا على البرهان للتراجع عن الاتفاق ، ضغطت قحت على حميدتي ليفرض الاتفاق . و ضغط الكيزان على البرهان ليرفض .

البرهان و حميدتي كانا بمثابة الثقاب و الوقود ، فإشتعلت البلاد ، و الان تتدمر …

قحت و الدعم يلومون البرهان و الكيزان . الكيزان و البرهان يتهمون قحت و حميدتي . و المواطن يصرخ بينهم و من تحت ارجلهم …

قحت وقعت اتفاقا مع حميدتي لإيقاف الحرب ، لاحظ انها أو اتباعها كانوا يصفونه بأسوأ ما انتجه الكيزان ، و حميدتي و جنوده ينادون بقتل الكيزان و يبررون في هذه المرحلة بأن حربهم ضد الكيزان و يسألون عنهم في القرى و المدن لاغتيالهم و سحقهم …

الكيزان ينادون بسحق الدعامة و منع عودة قحت و وصفوهم بالعملاء .. (نفس الخطاب) .

قحت تقول: ان التاريخ يوضح لنا بأنه لم تنتهي اي حرب بإنتصار ساحق للجيش ، إنما انتهت كل الحروب في السودان باتفاق . و يجب ان يجلس البرهان و حميدتي لإنهاء هذا الصراع فورا ، واعادة السلطة إلى (المدنيين) ما عدا الكيزان (الذين اشعلوا الحرب و يديرونها، حسب ما يقولون) .

طالما جلست قحت و اتفقت مع حميدتي (أسوأ منتجات الكيزان) لإيقاف الحرب الدائرة الان ، لماذا لا تجلس قحت مع الكيزان ( الذين اشعلوا الحرب و يتحكمون في الجيش ويديرون هذه الحرب ، حسب ما يقولونه) .

لماذا لا تقول لنا قحت أن نفس التاريخ الذي لا يذكر حربا انتهت في السودان بإنتصار طرف على آخر ، نفس التاريخ يوضح لنا انه لم يتم اقصاء حزب سياسي من المشاركة السياسية الا وقد انقلب على السلطة أو أشعل البلاد .

التاريخ واحد و كلنا شهود عليه …

اذن بدلا عن فعاليات الميديا التي تنادي بتفويض الجيش، و الأخرى التي تنادي بإيقاف الحرب ، يفترض ان يتفق الجميع على جلوس كل القوى السياسية للاتفاق على كيفية إنهاء هذه الحرب .

البرهان و حميدتي ليس بإمكانهما إيقاف هذه الحرب لأنها حرب سياسية في المقام الأول و ما هؤلاء الا أدوات لها .

من بيدهم ايقافها هم فقط من يمثلون قحت و الحركة الإسلامية.

جلوس حمدوك و علي كرتي سيوقف هذه الحرب خلال ٢٤ساعة .

غير ذلك ستستمر حتى تنهار كل البلاد و نعض على بنان الندم …

ما جعلك تجلس مع حميدتي(أسوأ منتجات الكيزان) لإنهاء الحرب لا يمنعك من الجلوس مع على كرتي لذات الهدف ، بل مع الشيطان ذات نفسه إن كنت صادقا في رغبتك لإيقاف الحرب، إن كنت صادقا في مقالك و وسمك #لا_للحرب



سالم الأمين بشير