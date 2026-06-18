ما حجم خسائر دول الخليج من الصراع مع إيران؟

عن فاتورة الصراع الإيراني الكبيرة، كتبت أولغا أناسيفا ودانييل سيتشكين، في “إزفيستيا”:

منذ تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، تحمّلت دول الاتحاد الأوروبي مبالغ إضافية مقابل النفط والغاز تُقدّر بنحو 41 مليار يورو، وفقًا لـ “إزفيستيا”. وتحمّلت ألمانيا العبء الأكبر (حوالي 8.6 مليار يورو)، تلتها إيطاليا بـ 6.7 مليار يورو، ثم فرنسا بـ 4.6 مليار يورو.

وتعاني دول الخليج العربي أيضًا من تداعيات الصراع والوضع في مضيق هرمز. فقد خسر العراق ما يقارب 36.7 مليار دولار (مع وجود كميات نفط غير مباعة تُقدّر بنحو 340 مليون برميل). استند حساب “إزفيستيا” إلى متوسط ​​سعر يتراوح بين 110 و115 دولارًا للبرميل.

وخسرت السعودية 33.6 مليار دولار (مع وجود كميات نفط غير مباعة تُقدّر بنحو 308 ملايين برميل)، والكويت ما يقارب 22 مليار دولار (مع وجود كميات نفط تزيد عن 200 مليون برميل). أما قطر، فقد خسرت ما يقارب 20 مليار دولار. في حين بلغت خسارة إيران (2.4 مليار دولار) والبحرين (1.9 مليار دولار). بينما تتمتع الإمارات العربية المتحدة بوضع أفضل، فبعض إمداداتها تمرّ بالفجيرة بدلاً من هرمز. مع ذلك، تكبدت الدولة خسائر تُقدر بنحو 16 مليار دولار أمريكي خلال مئة يوم من الصراع، إضافة إلى خسائر فادحة نتيجة انخفاض تدفق السياح والقيود المفروضة على المطارات.

وقد أشارت الخبيرة الاقتصادية أولغا غوغالادزه إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا بسبب الوضع في الشرق الأوسط، ولكنه لم ينكمش بعد. وتتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام 2026 نحو 2.7-2.8%، بانخفاض عن 3.2% في العام السابق، بينما لن تتجاوز الزيادة في التجارة العالمية 1.5-2% (مقارنةً بـ 4% في العام 2025)، وسيساهم نمو قطاع التكنولوجيا المتقدمة في دعم هذا النمو.

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روسيا اليوم