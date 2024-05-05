



#السعودية أكثر الدول حرصا على استقرار السودان

السفير بن جعفر يقدر العلاقات الاستراتيجية

وخبر احتجاز باخرة سلاح روسية فبركة مستحيل يحدث

وافضل هدية قدمتها السعودية للسودان احتضان – تحييد دور – 30 الف من جنود التحالف من الدعم السريع باراضيها

يعني عايزنهم يفكوهم ليكم يجوكم من تشاد للفاشر مثلا يقاتلون؟

ولا يسلموهم للسجون في بورتسودان ؟

وهم دخلوا السعودية مستأمنين

السعودية تحفظت على من صور الفديو وأهان البرهان

دعوا السذاجة السياسية

فالسعودية قادت افضل مفاوضات لايقاف الحرب حتى اللحظة فضحت الدعم السريع بعدم التزامه بمخرجاتها

التحية ل #السفير_السعودي علي بن جعفر وهو يطور العلاقة بين البلدين

في انتظار اختصار الكثير من العوائق لتسهيل سفر السودانيين للمملكة

محمد هاشم الحكيم