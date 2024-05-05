السعودية أكثر الدول حرصا على استقرار السودان
#السعودية أكثر الدول حرصا على استقرار السودان
السفير بن جعفر يقدر العلاقات الاستراتيجية
وخبر احتجاز باخرة سلاح روسية فبركة مستحيل يحدث
وافضل هدية قدمتها السعودية للسودان احتضان – تحييد دور – 30 الف من جنود التحالف من الدعم السريع باراضيها
يعني عايزنهم يفكوهم ليكم يجوكم من تشاد للفاشر مثلا يقاتلون؟
ولا يسلموهم للسجون في بورتسودان ؟
وهم دخلوا السعودية مستأمنين
السعودية تحفظت على من صور الفديو وأهان البرهان
دعوا السذاجة السياسية
فالسعودية قادت افضل مفاوضات لايقاف الحرب حتى اللحظة فضحت الدعم السريع بعدم التزامه بمخرجاتها
التحية ل #السفير_السعودي علي بن جعفر وهو يطور العلاقة بين البلدين
في انتظار اختصار الكثير من العوائق لتسهيل سفر السودانيين للمملكة
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