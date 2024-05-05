



مليشيا الدعم السريع تنبش قبر الضابط الإنجليزي وليام جيمس بمدينة كبكبابية بولاية شمال دارفور..

الضابط وليام جيمس دفن بالمنطقة منذ عام 1922 ويعتبر قبره من الآثار التاريخية بدارفور..

لم تُعرف دوافع نبش القبر بعد لكن أهل الحي حيث يقع قبر الضابط الإنجليزي وليام جيمس وجدوا أجهزة تستخدم في كشف وتنقيب الذهب مما يرجح أن من نبشوا القبر كانوا يظنون وجود ذهب ومعادن نفيسة تم دفنها مع الضابط الإنجليزي وليام جيمس موريس..

عبد الماجد عبد الحميد