



في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به بلادنا مسموح لنا أن نختلف في الأفكار من باب المصلحة العامة ومسموح أن تتباين الرؤى حرصاً على الوطن..

لكن غير مسموح إطلاقاً أن نختلف على قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق اول البرهان..

لأن الخلاف عليه سيكون قاصمة الظهر لجيشنا والإختلاف حوله فرصة لقوى الشر والتآمر في تنفيذ مخططاتها والتشكيك فيه يتماشى ويتماهى مع خط المليشيا التي أعلنت عداءها له من أول يوم..

أنا لا أنافق ولا أجامل ولا أصفق اقول كلمتي صادقة لوجه الله والوطن..

الكاهن رجل المعركة ورجل المرحلة فألتفوا حوله حتى إعلان النصر بإذن المولى..

#ام_وضاح