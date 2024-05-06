زيدان يتوقع الفائز بين ريال مدريد وبايرن ميونخ





خلال تواجده في سباق “الفورمولا 1” في ميامي، أدلى المدرب السابق لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، بتعليق حول المباراة المقبلة لفريق “الملكي” ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة يوم الأربعاء على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وعبر زيدان، خلال مقابلة مع قناة “DAZN” الإسبانية، عن توقعه لنتيجة المباراة، حيث أشار إلى توقعه بفوز ريال مدريد على بايرن ميونخ، وحصده لقب دوري الأبطال هذا الموسم.

يأتي هذا بعد نتيجة التعادل 2-2 التي حققها ريال مدريد مع بايرن ميونخ في مباراة الذهاب على أرضية ملعب “أليانز أرينا”، معقل الفريق الألماني.

بوابة الفجر