الي رازي عبدالهادي ورفاقه.. حافظوا على استقلالكم فقد ضاع استقلال البلد !!





*راسلني الأخ الأصغر رازي عبدالهادي من مقاومة الحاج يوسف عن مجموعة (صوت الشعب)المتواجدين في مناطق القتال طالبا إيصال صوتهم بإيقاف الحرب والعودة لمفاوضات جدة*

*سألت رازي عن تصورهم لإيقاف الحرب فقال الإيقاف اولا والشروط لاحقا*!!

*بالتواصل مع رازي علمت أنه من شباب المقاومة المستقلة وهي مجموعة منذ التغيير (الثورة)كان ولا يزال فيها خير كثير*

*أتفهم جدا وجيدا طلب رازي ورفاقه (صوت الشعب )بالدعوة لإيقاف الحرب وهم أكثر منا نحن في الولايات الآمنة تأثرا بالحرب وهم بالضرورة أكثر تأثرا من الذين خرجوا من البلاد كلها طلبا للأمان*

*أتفهم طلب مجموعة(صوت الشعب)ولكن لابد من إيضاحات فالحياة ليست مثالية وليست عادلة كما يرجو اخى الأصغر رازي !!*

*دعونا نمضى مع اشد الغلاة في الدعوة لإيقاف الحرب والذين يساوون بين الجيش وتمرد الدعم السريع بل ولنمض مع المتطرفين الذين يقفون من خلال هذه الدعوة خلف الدعم السريع ويعتبرون الجيش لا يمثلهم*!!

*دعونا نجاري من يدفنون رؤوسهم في الرمال ويتعامون عن الحقائق والوقائع ويرجون الرغبات -*!!

*دعونا نسأل /ان كانت هناك مجموعتان تقاتلان فمن هي المجموعة التى علينا أن نطلب منها إيقاف القتال؟!*

*بالضرورة أن هناك مجموعة تهاجم وأخرى تدافع-*!!

*من الذي يحارب -يهاجم -الآن المقرات والولايات ويحتل المؤسسات العامة والخاصة بل ويتواجد – جوة -بيوت الناس؟!*

*الحقيقة أن الجيش وبعد مضي عام من الحرب وحتى الآن لا يزال يدافع عن مقراته العسكرية ويحاول أن يسترد المواقع التى فقدها ويحاول جاهدا فوق ذلك إخراج مليشيا الدعم السريع من مؤسسات الدولة ومن منازل الناس التى يحتلها ويجتهد جدا – فوق ذلك- وقف تمدد المليشيا في ولايات جديدة !!*

*طالما أن الجيش والقوات المتحالفة معه في موقف الدفاع وان مليشيا الدعم السريع هى من تهاجم وتحتل فإن دعوة وقف الحرب من المفترض أن توجه كطلب عاجل وملح للدعم السريع*!!

*أن كان هناك من يرى أن على الجيش أن يتوقف عن الدفاع عن نفسه ومقراته ويسمح للدعم السريع بالتواجد حيث هو بل ويفسح له بالتمدد في المزيد فهذه دعوة للإستسلام وليست دعوة لوقف الحرب*!!

*بالنسبة للعودة لمنبر جدة _ نعم ولكن الشرط اللازم هو الإلتزام بأول إتفاق فيها المعلن بمباديء جدة لأن رفض تنفيذ اول ورقة في الإتفاق لا يشجع على الإنتقال للصفحة الثانية من المفاوضات*

*كلمة واحدة وواضحة -حرب الدعم السريع لازم توقيف!!*

*حفظ الله اخى الأصغر رازي عبدالهادي ورفاقه وان كانت ثمة نصيحة -حافظوا على استقلالكم فقد ضاع استقلال البلد ولا حول ولا قوة إلا بالله*

*بقلم بكرى المدنى*