



لقطر محبة وود في قلوب السودانيين، والأمر يتجاوز حسابات السياسة، وأرقام الاقتصاد والممالقات الدبلوماسية. السودانيون مشاعرهم عزيزة ، لا يمنحونها إلا لمن يستحق،

فمحبتهم لدولة قطر كلمة السر فيها أنها دولة جديرة بالاحترام قوية، بلا تعالٍ وغرور، وكريمة بلا منٍّ أو أذىً، ووفية لصداقاتها في السراء والضراء.

كل الدول الشقيقة والصديقة ومن بينها السودان تجد قطر إلى جوارها، في ظروف الشدة وعند العسر وأيام الضيق.

كثيرةٌ هي الدول التي تُسرف في الحديث وإطلاق الوعود، ولكن قطر دولة لا تعرف الثرثرة والادعاءات العراض والسحب الكذوب التي تعد ولا تفي.

قطر الأفعال عندها أبلغ وأسبق من الأقوال، والأقوال في دبلوماسيتها على مقاس الصدق والأمانة، وفي حدود المعنى المراد، وكل شيء في موضعه بديع بلا تزيّد ولا نقصان .

#قطر

#الدوحة

#السودان

ضياء الدين بلال