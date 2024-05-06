🔴 داليا الياس: بكامل قناعتي.. حادث وفاة محمد عبد الفتاح البرهان مقصود ومدبر





الله يرحمك يا (محمد) ويوسدك الباردة ويعوض شبابك الجنة بحق كل الكلام الطيب البيتقال عن أخلاقك وتواضعك وتبسمك وأدبك وسيرتك العطرة.

أنا من أول يوم بجادل و بقول بكامل قناعتي إنه حادث مقصود ومدبر… بس وقتها ما كان الظرف مناسب وإنت في العناية وأمك قلبها مقطوع عليك والأجواء مشحونة.

لكن أكاد أجزم إنه السيارة كانت علي شمالك والشارع فاضي إلا أنها رغم ذلك في كسر من الدقيقة هدأت سرعتها دون مبرر وإنحرفت تجاهك يميناً وإنت علي الدراجة النارية المنساب بكل تلقائية لكون طريقك سالك.

قصدوا أن يكسروا أباك ويصرفوه عن قضيته فدفعت أنت الثمن دون ذنب.

ولكن أبوك صمد وتجلد ومضي في دفاعه عن الأرض والعرض… وكتبت أنت شهيداً مقامك الفردوس بإذن الله.

إنا لله وإنا إليه راجعون

د(اليا) س