راشد عبد الرحيم: اكلة أكباد البشر





أول حادثة شديدة البشاعة تسجل في تاريخ السودان و لأجل هدف وضيع فعلها المتمردون ليكسبوا بها ضجيجا إعلاميا هي إقدام احد جنودهم علي اكل كبد إنسان .

سجلوها في مقطع ووزعوه لإتهام الجيش السوداني و كتائب البراء بها .

محاولة بائسة لن تزيل ذكري واحدة من العمليات البشعة التي قاموا بها و وثقوها بهواتفهم .

ستظل واقعة قتل والي غرب دارفور خميس أبشر و التمثيل بجثته دليل ساطع علي بشاعتهم .

صور الجنجويد علي انفسهم حاضرة و مثبتة ليس اقلها قتل الأحياء و الأسري . بل فقد اجبروا مواطنين عزل علي حفر حفرة كبيرة ليدفنوا فيها اهلهم ثم قتلوهم جميعا .

جريمتهم المسكوت عنها من حليفهم قحت في فض إعتصام القيادة تشهد عليهم ايضا .

تأريخ بشاعة الجنجويد لا تحتاج دليلا منذ تأريخهم الاول و إلي اليوم .

تظهر بشاعة المتمردين كلما ضاقت عليهم الارض و لاحقتهم الهزائم .

قوات ( الدعم السريع ) و بسبب إنتهاكاتها اللإنسانية اوجدت في نفوس الشعب السوداني كراهية و بغضا شديدا لهم

هوسهم و خوفهم من جنود الجيش و مقاتلي البراء و المستنفرين كشف إفلاسهم و هزيمتهم .

لم يستطيعوا المواجهة في المعارك بالسلاح و لن يفلحوا بالكذب و التدليس و التلفيق .

كم من بين سوداني بشعت به قواتهم ؟

كم من اسرة تعاني فقد الأبن و الإبن و الام و الام من الذين قتلوا علي ايديهم او تم اسرهم او تم طردهم من منازلهم .

الجيش السوداني لم يذهب إلي مرابع و مراتع و قري الجنجويد في دارفور و لكنهم هم من اتي إلي الخرطوم و الجزيرة بسلاحهم و بطشهم . هم الذين يهاجمون القري التي تخلوا من الجنود .

الجيش السوداني دخل في العديد من الحروب و المعارك و سجله حافل مشهود فقد حارب ببسالة تحفظ القيم العسكرية

المسرحيات الهزيلة بشارة بان شمس التمرد قد افلت و قد حان يوم هزيمتهم و طردهم .

راشد عبد الرحيم