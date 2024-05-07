رأي ومقالات

عائشة الماجدي: لم أسمع في حياتي تساهُل مثل الذي يحدث في بلادنا السودان

2024/05/07
عائشة الماجدي
عائشة الماجدي

لم أسمع في حياتي تساهُل مثل الذي يحدث في بلادنا السودان …
نشطاء وعملاء يشتموا الجيش صباح مساء وعلي عينك يا تاجر
!!!
والجيش يتفرج علي هؤلاء المواهيم وربما يستلذ بالشتيمة …
في كل الدول الكلام في الجيش محرم عديل وجريمة يعاقب عليها القانون بأصعب العقوبات إلا في السودان الكلام عن الجيش مُباح !

نحتاج لرجل جياشي كارب قاشو يضع قوانيين وخطوط حمراء وأولها عدم التحدث عن الجيش ولا من باب المجاملة ،.،،
تقل أدبك علي الجيش تلاقي روحك في نفق داخل الأرض ..
( الجيش خط أحمر )
عائشة الماجدي

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2024/05/07