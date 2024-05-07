عائشة الماجدي: لم أسمع في حياتي تساهُل مثل الذي يحدث في بلادنا السودان





لم أسمع في حياتي تساهُل مثل الذي يحدث في بلادنا السودان …

نشطاء وعملاء يشتموا الجيش صباح مساء وعلي عينك يا تاجر

!!!

والجيش يتفرج علي هؤلاء المواهيم وربما يستلذ بالشتيمة …

في كل الدول الكلام في الجيش محرم عديل وجريمة يعاقب عليها القانون بأصعب العقوبات إلا في السودان الكلام عن الجيش مُباح !

نحتاج لرجل جياشي كارب قاشو يضع قوانيين وخطوط حمراء وأولها عدم التحدث عن الجيش ولا من باب المجاملة ،.،،

تقل أدبك علي الجيش تلاقي روحك في نفق داخل الأرض ..

( الجيش خط أحمر )

عائشة الماجدي