



بالمنطق والمعطيات أصبحت مليشيا الـ دقلو مجرد ماضي وقد فقدت كل ما تملك بدءاً من قائدها وقيادتها ومقارها وجنودها ومرتزقتها وسمعتها لكن يبدو أن هزيمة الميدان ستولد حرب أخرى وهي الحرب الإقتصادية لتركيع وإذلال الشعب السوداني..

يا سيادة الفريق اول البرهان يبدو أن حديث بت الصادق عن سياسة الترغيب والترهيب بدأ تنفيذها لذلك عليك بخمد هذا المخطط ردماً بالجاروف وليس حفراً بالإبرة..

ياسيادة الفريق أول البرهان شيل الجنجويد والمتآمرين الذين يخنقون عنق الدولة في مؤسساتها الإقتصادية والذين ينفذون مخطط القوني وأسياده..

ياسيادة الفريق اول البرهان شيل هؤلاء قبل أن يشيلك الطوفان ويشيلنا ويشيل البلد كلها..

#ام_وضاح