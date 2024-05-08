رأي ومقالات
رسالة في بريد وزير الخارجية
لو كنت مكان وزير الخارجية لطلبت من جميع السفارات المقيمة و يتواجد رؤساء بعثاتها في بورتسودان و بموجب قواعد العمل الدبلوماسي و العلاقات الثنائية و الإحترام المتبادل بين الدول بضرورة الإسراع بتفعيل العمل القنصلي فقد تعب السودانيون من إكمال إجراءات سفرهم عن طريق دول أخرى !!
الشعب السوداني شعب كريم و عزيز يجب ألا تهدر كرامته يا وزارة الخارجية .
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