رسالة في بريد وزير الخارجية





لو كنت مكان وزير الخارجية لطلبت من جميع السفارات المقيمة و يتواجد رؤساء بعثاتها في بورتسودان و بموجب قواعد العمل الدبلوماسي و العلاقات الثنائية و الإحترام المتبادل بين الدول بضرورة الإسراع بتفعيل العمل القنصلي فقد تعب السودانيون من إكمال إجراءات سفرهم عن طريق دول أخرى !!

الشعب السوداني شعب كريم و عزيز يجب ألا تهدر كرامته يا وزارة الخارجية .

سوار