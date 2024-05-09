انتصارات الهجانة: مقتل شيريا وصدمة المليشيا





□ وثبة في الظلام شكلت الخطوة الاولي لنظافة الطرق والخطوة زلزال قادم بلاشك، سيعيد ترتيب مشهد شمال كردفان.

□ امس زينت الهجانة باحات الغرة ام حجول، حيث ضرب زلزال فرسانها قوة المليشيا ومشهد المعارك

المتعددة يكشف عن حجم الخسائر

□ الدفعة الاولي من جرحي وقتلي المليشيا التي وصلت مستشفي الرهد، والتي تصل الي (23) جريحا عدد المقاتلين فيها يصل الي (18) والتي اضطرت بسببها المليشيا الي جمع الكادر لمستشفي الرهد من منازلهم ومن بعد تصاعدت اعداد دفعات الجرحي والقتلي ومن بينهم النقيب

احمد الكويتي وتكشف الاعداد المهولة للجرحي عن ضراوة المعارك.

□ ومعركة جانبية دارت بين فزع للمليشيا تحرك من الدبيبات قوامة ثلاثون عربة مقاتلة عبرت منها (11) عربة تحمل ثنائي واحدا والبقية مدافع دوشكا الي حسب سيدو،

والبقية هجمت علي الاحتياطي المركزي حيث تنوع تسليحها ثلاث ثنائي وكاتيوشا و(15) دوشكا والخلاصة فقدت المليشيا (56) عنصرا في معركة الاحتياطي لوحدها رغم محاولات التصوير فهل تكشف معركة الاحتياطي عن ضرورة تحصين المنطقة الجنوبية وتوسيع دائرة التأمين حتي نقطة المثلث الجنوبي؟

□ صدمت المليشيا كانت عالية بسبب حجم الخسائر في الانفس، المئات من الجرحي توزعوا بين مشافي متعددة الرهد، الدبيبات، البان جديد حيث يرقد (7) في حالة متأخرة، وجبرة الشيخ حيث عبر دفار للجرحي مدينة بارا عند الواحدة والنصف ظهرا

□ والشاهد ان تعداد القتلي يتجاوز (115) عنصرا توزعوا ما بين البان جديد والدبيبات والشرنقال والرهد، وعدد كبير من الفرقان يأتي في مقدمتهم القائد شيريا واحمد سليمان الكويتي وسالم انقلو وخالد عطية يحيي وآخرين من القادة.

□ وتبدو الفاجعة اكبر عند المليشيا ان عددا كبيرا من الشخصيات المهمة

في عداد المفقودين من بينهم رجل الحمادي (أ)وابنه فالرجل وفق مصادر خاصة صاحب باع في تجهيز الذخائر والعربات القتالية.

□ ويبدو ان تأخير خبر شيريا ناتج عن الخوف من تأثيره في نفسيات المقاتلين رغم قطع الشبكة في مناطق الحمادي والفرشايه والدبيبات وعودتها متاخرة

فهل تكشف تلك الخسائر عن

حجم الهزة وسط المليشيا؟

□ سنعود لمتابعة السلسلة لتوصيف حجم الجهد المبذول رغم محاولات البعض التقليل فهل تدرك الموظفة

السابقة باحد بنوك الابيض ان مسرح المعارك ليس نزهة عابرة؟

□ ولنا عودة

○ ابراهيم أحمد جمعة

الأبيض

○ الاربعاء 8\4\2024