إلتقاء الهجانة وتماسيح النيل الأبيض





*بالأمس حققت القوات المسلحة انتصارات مقدرة في شمال كردفان واستردت من مليشيا الدعم السريع مواقع عديدة وقتلت العديد من قياداتها بكردفان*

*في المقابل وقعت قوة إمداد تابعة للقوات المسلحة في كمين بسبب سوء الأحوال الجوية-وسوء التقديرات أيضا في تقديري-كانت نتيجته استشهاد وإصابة وأسر عدد من منسوبي القوة*

*انها الحرب -على أية حال-فيها الموت والإصابة والأسر -ولا مناص من الدفاع عن الناس حتى تهزم مليشيا الدعم السريع أو توقف حربها وتعود للمفاوضات بتطبيق إعلان جدة والانتقال للترتيبات الأمنية*

*كان النصر كبيرا وما تحقق على الأرض يستحق التضحية فالمعركة معركة أرض وعرض ولا شك أن قيادة القوات قادرة على الإستفادة من دروس المعركة السابقة في المعارك اللاحقة ولقد تبقى من تحرير وفتح طريق الأبيض -كوستي القليل ويلتقي الجيشان -هجانة أم ريش وتماسيح النيل الأبيض ومن هناك كردفان الى هنا ام درمان*

*بقلم بكرى المدنى*