رأي ومقالات
محاربة تجار العملة في أنفسهم سيرفع الدولار أضعاف مضاعفة
تجار العملة
التعامل مع تجار العملة بحكمة ضروري جداً .. فالحكومة مفلسة ومن يسند الدولة هم العامة .
والمنفذ العامة المالي عالمياً هم تجار العملة ، حتى الحكومة يوفروا لها العملة الأجنبية خارج السودان .
محاربة تجار العملة في أنفسهم سيرفع الدولار أضعاف مضاعفة فلا داعي مما ليس منه داعي.
محمد السر مساعد
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