



تجار العملة

التعامل مع تجار العملة بحكمة ضروري جداً .. فالحكومة مفلسة ومن يسند الدولة هم العامة .

والمنفذ العامة المالي عالمياً هم تجار العملة ، حتى الحكومة يوفروا لها العملة الأجنبية خارج السودان .

محاربة تجار العملة في أنفسهم سيرفع الدولار أضعاف مضاعفة فلا داعي مما ليس منه داعي.



محمد السر مساعد