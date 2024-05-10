ساندرا كدودة -تخطى الكثيرين !!





قبل سنوات طويلة مضت -سنواتي الأولى في الصحافة كنت مكلفا بإعداد تقرير عن أبناء وبنات السياسيين الذين يمكن أن يكون لهم مستقبل سياسي حسب رؤية اهلهم

ذهبت للراحل فاروق كدودة يرحمه الله ربما بحي المطار أن لم تخني الذاكرة وطرحت عليه مقصدي فقال لي -ساندرا // وبالفعل أجريت معها مقابلة لمجلة الخرطوم الجديدة جاءت تحت العنوان :-لن اعيش في جلباب ابي !!

ظللت أتلقى أخبارا متفرقة عن ساندرا مع تباعد السنوات كلها تؤكد على شخصيتها المتمردة وقريبا طغى خبر تأييدها للجيش و تنظيمها لجسم سياسي وانضمامها فعلا لقوى سياسية تختلف (جذريا) مع منابت ساندرا الفكرية والسياسية!!

بالنسبة لمعسكر القوى الوطنية المساندة للجيش لا شك أن ساندرا إضافة نوعية مع محاذر تخطى ساندرا المتوقعة دائما !!

بقلم بكرى المدنى