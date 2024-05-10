صلاحيات المخابرات.. عودة الأمن في السودان !!





*قبل الشرطة والجيش كان جهاز المخابرات مستهدفا بالتفكيك من دعاة التغيير الذين كانوا يستهدفون كل شيء معنوي ومادي في حياتنا من مؤسسات الدولة الى قيم المجتمع*

*تفكيك الجهاز مضى شوطا كبيرا فقد تم:-*

*١/ حل وضرب قوة هيئة العمليات وتمليك مقارها وممتلكاتها للدعم السريع*

*٢/سحب غالب صلاحيات الجهاز وتحويله الى مركز معلومات!!*

*لم تنجح كامل خطة تفكيك الجهاز إذ هيأ له الله رجالا استطاعوا بما تبقى من الجزء المفكك أن يقوموا بأدوار كبيرة لولاها لأختفى السودان من الوجود بسبب حرب الوجود الجارية*

*عاد الجهاز من خلال نزول قوة هيئة العمليات للميدان وظل موجودا من خلال ضبط ومكافحة كافة العمليات المصاحبة للحرب*

*بالأمس أجاز إجتماع مجلس السيادة مع مجلس الوزراء صلاحيات جهاز المخابرات العامة والتى من المتوقع أن يعود بها ومعها الأمن*

*ضربة البداية كانت وقبل أن يجف حبر القرار بمطاردة والإحاطة بتجار العملة وننتظر إعتقال العملاء وسماسرة المواقف وتحويلهم للمحاكم العاجلة*

*اكثر ما كان يحتاجه السودان اليوم جهاز مخابرات بصلاحيات يسد بها كل الثغرات*

*بقلم بكرى المدنى*

