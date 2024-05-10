صلاحيات المخابرات.. عودة الأمن في السودان !!
*قبل الشرطة والجيش كان جهاز المخابرات مستهدفا بالتفكيك من دعاة التغيير الذين كانوا يستهدفون كل شيء معنوي ومادي في حياتنا من مؤسسات الدولة الى قيم المجتمع*
*تفكيك الجهاز مضى شوطا كبيرا فقد تم:-*
*١/ حل وضرب قوة هيئة العمليات وتمليك مقارها وممتلكاتها للدعم السريع*
*٢/سحب غالب صلاحيات الجهاز وتحويله الى مركز معلومات!!*
*لم تنجح كامل خطة تفكيك الجهاز إذ هيأ له الله رجالا استطاعوا بما تبقى من الجزء المفكك أن يقوموا بأدوار كبيرة لولاها لأختفى السودان من الوجود بسبب حرب الوجود الجارية*
*عاد الجهاز من خلال نزول قوة هيئة العمليات للميدان وظل موجودا من خلال ضبط ومكافحة كافة العمليات المصاحبة للحرب*
*بالأمس أجاز إجتماع مجلس السيادة مع مجلس الوزراء صلاحيات جهاز المخابرات العامة والتى من المتوقع أن يعود بها ومعها الأمن*
*ضربة البداية كانت وقبل أن يجف حبر القرار بمطاردة والإحاطة بتجار العملة وننتظر إعتقال العملاء وسماسرة المواقف وتحويلهم للمحاكم العاجلة*
*اكثر ما كان يحتاجه السودان اليوم جهاز مخابرات بصلاحيات يسد بها كل الثغرات*
*بقلم بكرى المدنى*
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