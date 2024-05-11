



مرة اخري لأبناء البطانة بالمليشيا: أرفعوا ايديكم..

النداء هذه المرة لأبناء البطانة عموما ، انزعوا أيديكم عن هذه المليشيا المتوحشة وانضموا إلى صف الوطن ، وقاتلوا مع شعبكم وجيشكم واهلكم..

لقد تعاظمت اعتداءات المليشيا على اهلنا ، كل يوم عشرات الشهداء والجرحى وفقدان الاموال ، وحتى التهجير من القرى..

أمس تم إخلاء قرية البابنوسة شرق مدنى ، من كل سكانها بعد تزايد القتل والسرقة ، واخر ود سعد (وهو بالمناسبة شقيق زوجة كيكل) ، فإن كنتم غير قادرين على حماية اهلكم واسركم فما هى مبررات البقاء مع هذه العصابة البربرية..

واقترح على زعماء قبائل الشكرية ورفاعة واللحويين والبطاحين والكواهلة دعوة ابناءهم للانسحاب من المليشيا فورا ، والتواصل مع من يمكنه الوصول اليهم ، فهذه جريمة لا تغتفر وعار لا يمحى ويتحمله صاحبه بنفسه ، لا قبيلة للمجرمين ولا اهل ولا منطقة ، إلا من تاب وآب ورجع إلى صوابه..

ابراهيم الصديق على