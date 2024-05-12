لم تكن دكتاتورية المهدية الثيوقرطية مبررا لمناصرة الغزاة أو السكوت علي تطفلهم





الدولة المهدية لم تكن نيرفانا حقوق إنسان أو ديمقراطية أو مدنية أو علمانية إذ حدث في عهدها إنتهاكات بشعة وموثقة. ولكن تاريخ الوطنية السودانية واغانيها وأشعارها مجدت بسالة الشعب السوداني في التصدي للغزاة الذين حاربوا الشعب السوداني ودولته المهدية كما حدث في معركة كرري.

ولا أذكر أغنية أو كتاب يمجد من سكت عن الغزو الأنجليزي أو ناصره كمخلص من دكاتورية دراويش الله. ولم تكن دكتاتورية المهدية الثيوقرطية مبررا لمناصرة الغزاة أو السكوت علي تطفلهم، وظل لسان حال الوطنية السودانية هو تبا للغزاة أما قصورنا الداخلي فسنعمل علي تجاوزه وحدنا.

معتصم اقرع