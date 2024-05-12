



أمتهنت الإعلام لما يقارب الخمسة وعشرون عاماً أطلعت على كثير من التجارب الإعلامية في العالم لكنني لم أجد مثيلاً للفوضى والأنحدار الإعلامي الذي يمارسه البعض كما يحدث عندنا وقد أصبحت مهنة إعلامي وناشط مهنة من لا مهنة له..

هل يعقل ان يصبح كل من هب ودب ناشط سياسي يطعن في الجيش ويفتي في الأمن القومي..

هل يعقل وبلادنا تواجه حرباً تهدد وجودها وتستهدف جيشها أن يطعن (السفيه) والنكره والبره الشبكة بعد المغرب رجال الجيش والمقاومة الذين يدافعون الآن عن العرض والشرف..

هل يعقل أن يطلق مسمى ناشطات على بعض سيئات السمعه والتاريخ الأسود يتحدثن في الشأن العام..

أعتقد أنه أن الآوان وبعد تعديل قانون جهاز المخابرات أن تقطع السنة هؤلاء ليعودوا لممارسة مهنهم الأصلية التي (يجيدونها) فالأمن القومي والجيش خط أحمر ولا تلعبوا بالنار..

#ام_وضاح