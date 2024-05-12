نهر النيل .. سد الثغرات !!





قامت السلطات المحلية بالدامر اليوم بإزالة عدد من صيوانات واكشاك البيع التجاري إضافة الى عدد من رواكيب ستات الشاي والتى تمددت من جنوب المستشفى حتى حدود وزارة الشؤون الاجتماعية (الساحة الشعبية-سابقا)وفي مساحة لا تقل عن الكيلومتر نمت بشكل سريع و مريب !!

نتمنى أن تكون إجراءات الإزالة قد شملت مواقع اخرى في صدر المدينة إضافة الى كمائن الطوب جوار النيل وان لم تكن نرجو أن تتصل فهذا النشاط العشوائي (البروس) خطر في الظرف الحالي وقد دفعت مدني الثمن غاليا من أصحاب النشاط المماثل

تبقى على سلطات نهر النيل أيضا قفل كل الثغرات الأمنية المحتملة بمراجعة قوانين ايجارات البيوت و الدكاكين (العقارات) مع مراجعة نشاط التعدين الأهلي

بقلم بكرى المدنى