الفاشر انتصرت والجزيرة الحرقة في الحشا!!





*أمس تجمع أهل الفاشر وأجمعوا على هزيمة مرتزقة الدعم السريع وقد كان -انتصار بعرض الأرض وارتفاع السماء ولو أن أهل فاشر السلطان استجمعوا أنفاسهم غدا لطردوا المرتزقة خارج الحدود أو دفنوهم داخلها !!*

*في المقابل استفرد مرتزقة الدعم السريع بقرية الحرقة شرق مدني مثل استفرادهم بكل قرى ومدن الجزيرة الواحدة تلو الأخرى وأذلوا وقتلوا أهلها !!*

*أن لدى الجزيرة الطويلة العريضة- الفسيحة ما يكفي من المجاهدين القدامى ومضى من الوقت منذ سقوط مدني ما يكفى أيضا لإعداد قوات مقاومة جديدة وانزالها الميدان لمقاتلة الدعم السريع كقوة متحدة وعدم ترك أهالي القرى يواجهون المرتزقة متفرقين*

*كان أهل الفاشر -شمال دارفور -امس في مقدمة القوات التى قاتلت الدعم السريع ولابد من إعداد قوات من المقاومة الشعبية لحماية الأهالى فى القرى والمدن بالجزيرة*

*كل ما يمكن أن يقال أو يكتب عن سقوط مدني تم نشره على الملأ وتبقى فقط ان تتجمع وتتوحد المقاومة الشعبية في الجزيرة وتتقدم لمنازلة مليشيا الدعم السريع ومعها القوات النظامية والحركات*

*كم عدد وقوة مرتزقة الدعم السريع التى تحتل الجزيرة اليوم ؟! هل يصعب على أهل الجزيرة إعداد قوة مقاومة مضاعفة -رجال ونساء -أسلحة ومتحركات أضعاف مرات عدد وقوة الدعم السريع في الجزيرة ؟!*

*ليبدأ اهل الجزيرة – معسكر في المناقل وثاني بالنيل الأبيض وثالث في القضارف ورابع في سنار ولسان حالهم يقول:-*

*لو نتوحد جميع بصلابة*

*ما بتلقونا تاني غلابة*

*بقلم بكرى المدنى*