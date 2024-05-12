العودة الميمونة





إعادة صلاحيات جهاز المخابرات و الأمن الوطني التي تم سلبها في العهد (القحتاوي الحمدوكي) المظلم و نشر التعديلات في الجريدة الرسمية يعني بداية عهد جديد لصيانة أمن البلاد و نظافتها من العملاء و الخونة و المرتزقة و المأجورين !!

تعديل القانون و إعادة الصلاحيات المسلوبة يعني عودة رائد و عملاق أجهزة المخابرات الأفريقية ، و يعني الإستمرار فى مكافحة الإرهاب و التصدي للتطرف في فضائنا الأفريقي و الإقليمي !!

التحية للضباط و الصف و الجنود الذين تحملوا كل الأذى على مدى خمس سنوات و صبروا و صابروا و رابطوا و لم تلن لهم قناة و لم تفتر لهم عزيمة !!

و رغم ذلك كانوا أول من استجاب لنداء الوطن فتقدموا الصفوف و ما يزالون يقاتلون جنباً إلى جنب مع إخوانهم في القوات المسلحة و المجاهدين و المستنفرين و يبذلون أرواحهم و يسكبون دماءهم من أجل سلامة الشعب و الوطن .

الجنة و الخلود لشهدائهم و عاجل الشفاء لجرحاهم و فك الله أسراهم .

هنيئاً لوطننا و لشعبنا بالعودة الميمونة .

#كلنا_أمن

سوار