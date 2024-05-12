🔴معالم في طريق تحول ديمقراطي جداً





🔴معالم في طر-يق تحول ديمقراطي جداً

▪️ مريم الصادق في لقائها الأخير مع سعد الكابلي : ( نحن نقبل مثلاً مني وجبريل، وناس كانوا معاهم نقول لا ما بنقبلهم، جعفر الميرغني يقول نحن الحزب الأصلي، ونحن نقرر إنو الأصل هو الحزب البقودو الحسن الميرغني وإبراهيم الميرغني، الحقيقة نحن بنصنف الناس ونحدد منو يستحق ومنو ما يستحق، ودي فكرة في نفسها بتجيب غضب كبير جداً، وأنا بقول الكلام دا بمسؤولية لأني أنا كنت القائمة والمسؤولة عن اللجنة المفترض تنظر في طلبات الراغبين في الانضمام للإطاري )

🔴أيام الإطاري 😘

▪️مريم الصادق : ( بالتأكيد في الفترة الماضية تميزت هذه التفاهمات بالسرية، والآن بعد أن وقع عليها الطرفان، بالتالي رأينا من الضروري يكون هناك مشاركة واسعة . )

▪️مريم الصادق : ( الأطراف المعنية بهذه العملية السياسية بعد شهور من المغالطات بعد الانقلاب بتاع ٢٥ أكتوبر تم لاتفاق عليها بصورة حصرية..)

▪️صديق الصادق : ( نحن في التعامل مع قضية الوطن عندنا إنهاء الانقلاب، عندنا الترتيب الدستوري، عندنا بناء مؤسسات الحكم الانتقالي، عندنا العملية الانتخابية، كل واحد من المكونات الوطنية عندو مرحلتو، المرحلة الأولى إنهاء الإنقلاب معنية بيها قوى الثورة ( نقطة )، المرحلة بتاعة البناء الدستوري بتشرك وبتدخل قوى السلام، مرحلة الانتخابات بتشرك كل أهل السودان . نحن في هندسة العملية السياسية بنرتب مع الجميع وفق الأدوار اللي نحن نراها )

▪️جعفر حسن : ( انت البدخلك المجلس شنو يا أردول انت لا حرية وتغيير ولا أطراف سلام ولا معروف يتفقوا عليك ولا لا .. أردول الكلام دا تاني ما تقولوا انت برة، ما عندك علاقة، بالفانون والدستور ما عندك علاقة . )

▪️ جعفر حسن : ( الاتفاق أطرافه محددة قبل أن يبدأ عبر عملية محددة .)

▪️ جعفر حسن : ( الناظر ترك ليس مدعواً للتوقيع على الاتفاق . )

▪️ جعفر حسن : ( الاتفاق الإطاري تم التوقيع عليه وانتهى، ولو هنالك حديث سيكون عن القضايا الخمس التي ستناقشها الورش .)

▪️ جعفر حسن : ( لا نحرص على تأييد “لجان المقاومة” للإطاري حتى لا تنقسم ولأننا ندخرها للانتقال الطويل الذي يحتاج من ١٠ إلى ١٥ سنة كما قال النور حمد . )

▪️ ياسر عرمان : ( الأطراف تم تحديدها من العسكريين ومن المدنيين وهي الأطراف المتفق عليها وهي “كافية” للانتقال الديمقراطي . )

▪️ ياسر #عرمان : ( تمت دعوة مني وجبريل وجعفر المرغني فقط إلى الاجتماع ولكنهم اعتذروا، ولم تتم دعوة الكتلة الديمقراطية. (

▪️إبراهيم الميرغني : ( الاتفاق الإطاري هو الإطار المرجعي الحاكم للعملية السياسية ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله أو الإضافة عليه، ولا مجال للتكتلات، والمشاركة والتوقيع تكون باسم كل تنظيم منفرداً . )

▪️حميدتي : ( هناك ورقة مكتوبة متفق عليها تحدد من يوقعون، وهناك من يأتون في الورش .)

▪️ كمال عمر : ( نحن لا نتفاوض مع كتل مرتبطة بالعسكر أو مرتبطة بالنظام السابق . )

▪️ كمال عمر : ( لن نتناول الحديث عن الكتلة الديمقراطية، أو غيرها من التحالفات الأخرى.)

▪️كمال عمر : ( نحن نتناقش حول حركتين وقعوا اتفاق السلام، ويحملون السلاح، ولديهم التزامات تجاه المجتمع الدولي والإقليمي . )

▪️ كمال عمر : ( الاتفاق الإطاري غير قابل للفتح، الفتح والرؤية في الإعلان السياسي فقط . )

ابراهيم عثمان