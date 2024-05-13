أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)





¤ في حقيقة الامر الهدية بدءا الى عبد الله حمدوك…. الذي يحرص انصاره على مناداته بالخبير الاقتصاد،ي وقد فشل في ايجاد معالجات معقولة للاقتصاد.. الى أصغر شاب (مخموم) في الشارع.. فموازنة حكومة حمدوك في 2020 ، فشلت منذ النصف الاول من العام.. انخفضت ايراداتها بنسبة 40% بحسب وزيرة المالية هبه محمد.. بسبب ضعف التحصيل الضريبي ،زيادة الإنفاق.. واعتمادها علي مصادر خارجية بنسبة 58% لم تتحقق.

¤ اضطرت الحكومة لتعديلها.. وأقرت في سبتمبر من ذات العام رفع سعر الصرف الرسمي للدولار من (55) إلى (120) جنيهاً سودانيا مما ساهم بشكل كبير في تدهور قيمة الجنيه.. وضاعفت كذلك سعر الدولار الجمركي من (15) إلى (30) جنيهاً، إضافة إلى رفع الدعم عن المحروقات بنسبة 75% والكهرباء بنسبة41%.. وكان التحصيل ضعيفاً جدا.. 46% في 2020م و58% في 2021م.. والفشل الذريع في نسبة الضرائب التي يجمعها السودان مقارنة بالميزانية، حيث يجمع أقل من 6% ..وبعدها (عينك ماتشوف الا النور).

¤ نقول لوزير المالية جبريل ابراهيم ان لهدية تجربة نجاح باهرة للفريق اول مهندس عبد الرحيم محمد حسين… المدهش ليس ابان عمله وزيرا للداخلية او الدفاع.. فذاك لا تكفيه هذة الزاوية.. ولو خصصنا عدة حلقات.. وحتما سنعود اليه.. لكن القصة عندما عين واليا للخرطوم في 2015 وغادرها – مأسوفا عليه.. في سبتمبر 2018 ادار الولاية بطريقة مبتكرة ومدهشة، بداية من عملية التسليم والتسلم من سلفه د. عبد الرحمن الخضر.. والتي استغرقت نحو ثلاثة اسابيع.. (وزارة وزارة.. هيئة هيئة)

¤ ومع ذلك كان عبد الرحيم وبتواضع منه يستدعي بين الفينة والاخرى الخضر للتفاكر معه.. وحتى سلف الخضر، د. عبد الحليم المتعافي.. حتى ان الاخير وبسخريته المعهودة كان يقول عند وصوله امانة حكومة الولاية (ياجماعة البفكنا شنو من عبد الرحيم دا).. سارع الجنرال لايقاف عمليات بيع الاراضي.. وتغيير الغرض خاصة من زراعي الى سكني.. رغم نصائح المشفقين معللين ان حكومته ستجابه بعجز في الايرادات باعتبار الاراضي اكبر مورد.

¤ مسؤولون بالولاية حذروا عبد الرحيم من المساس بالموازنة، وتعهد لهم بذلك.. سر قصه نجاح الجنرال اهتمامه الكبير بجهاز التحصيل الموحد.. استنجد بجهاز الامن في عملية حصر الانشطة المختلفة بما فيها المدارس.. كانت المفاجاة انه بمناطق بالحاج يوسف توجد نحو بضع مئات من الملفات الضريبية.. بعد الحصر بلغت (6) ألف ملف ويزيد.

¤ وضع قانون جديد لجهاز التحصيل.. وكان يعقد شهريا اجتماعا موسعا معهم.. ضاعف مرتبات المتحصلين وكانوا يعملون حتى ايام العطلات بحوافز مغرية.. لذلك قفزت ايرادات موازنة 2015 ، من (5) ترليون الى (7) ترليون جنية.. مما دفع الولاة للاقتداء بتجربته.. واستقدام فرق من جهاز التحصيل الخرطومي لولاياتهم.

¤ لم يوظف عبد الرحيم تلك الاموال في السياسة.. فهو لا يحبها، بل علاقته بها صفرية .. اكاد اتحدى أي شخص لو قال انه شاهد عبد الرحيم في المركز العام للمؤتمر الوطني.. بل انه فور تعيينه خف الى جاره بحي المطار مولانا احمد هارون ل (يبصصه) كيفية ادارة الحزب بالولاية.

¤ دعم عبد الرحيم الصحة بشكل كبير .. توسعت مراكز غسيل الكلى التي كانت تكلف نحو (2) مليون دولار شهريا.. وكان كل شئ مجانا.. مع وزيره للصحه بروفيسور مامون حميده – الرجل المظلوم – تم وضع خارطة صحية صنفت الاولى على مستوى دول العالم الثالث. عندما غادر حسين الولايةترك (25) مركز صحي جاهزة للافتتاح.

¤ وظل عبد الرحيم يوفر (20) جهاز سنويا لمستشفى الذرة.. ولاول في تاريخ مستشفى ام درمان يتم توفير قسطرة القلب.. وكذلك لاول مرة يتم توفير زراعة القوقعة في مستشفى الانف والاذن والحنجرة.. دعم وبقوة سياسات مامون حميدة.. بعد ان اكتشف ان سعة مستشفى الخرطوم (300) سرير فقط بينما القوى العاملة بالمستشفى نحو (4) الف كادر.

¤ يعود نجاح حسين في كلر منصب يتولاه لاعتماده على لغة الارقام ربما كونه مهندسا.. في اول يوم له بالولاية خرجت تظاهرات في الفتيحاب بام درمان بسبب انقطاع المياة.. على الفور استدعى مدير هيئة المياة وظل يبدأ به يومه في الصباح الباكر.. لمدة اسبوع،بعدها اقاله.

¤ بسبب قطوعات المياة شهد 2015 ، خروج (91) تظاهرة بالولاية تناقصت في 2016 الى (61) تظاهرة.. انحسرت الى (11) فقط في العام الذي يليه.. وفي (2018) كانت (زيرو) مظاهرة.. كان ذلك بسبب الانفاق السخي لعبد الرحيم على ملف المياة ومتابعته.. فمثلا كان اجمالي محطة مياة بحري اقل من (100) الف برميل.. ارتفع الى مليون ونصف المليون برميل.. وتوفرت المياة لدرجة انفجرت الانابيب.. وتم توصيل وتفعيل خط من الحلفايا والكدرو حتى جبل اولياء.

¤ وفي التعليم مع كثرة الكتب لطلاب الاساس وثقل الشنطة.. شرع عبد الرحيم في التحول الالكتروني .. (مشروع تاب لكل طالب) مع مجموعة جياد.. واهتم بمشروعات الامن الغذائي والريف.. اما ملف النفايات وتوسيع المواغين الناقلة و(المرادم) اسالوا الوزير حسن اسماعيل.

كما استجلب بصات من السعودية.. ووجدت الرياضة نصيبها بشروع حسين في انشاء اكاديمية رياضية بواسطة شركة تركيا.

¤ كان عمل عبد الرحيم الرجل العسكري درسا للمدنيين.. عقب اجتماع له مع الخبير بروفيسور محمد ابوصالح استمر لساعات.. قرر استحداث

وزارة الشؤون الاستراتيجية.. كانت الاولى من نوعها بالبلاد.. ووضع قانون حماية الاستراتيجية

.. في 2017 قفزت ايرادات الموازنة الى (10) ترليون والعام التالي وصلت (14) ترليون جنية.. وكانت الخطة ان تبلغ (21) في العام 2019م.

¤ ظل عبد الرحيم قليل الكلام كثير الفعل.. لا يأبه بالسياسة.. كان واحدا من كروت الانقاذ الرابحة منذ قيامها.. لم يكن حسين (سواقا) للبشير ، بل كان سائق للانقاذ وبمهارة فائقة وهدوء تام… حلقت انجازاته بطائرة الانقاذ عاليا في الاجواء.. فك الله اسره.

أسامه عبدالماجد