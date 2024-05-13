عائشة الماجدي: للسيدات الفنانات وهنا أقصد (ندي القلعة وميادة قمر الدين)





للسيدات الفنانات وهنا أقصد ( ندي القلعة وميادة قمر الدين ) بعد عام كامل من الحِداد علي الوطن الجريح يبدو لي آن الآوان لفك هذا الحداد الأسود..

كفاية إنكم لبستو توب الحداد عام كامل ركزتوا ركزة جامدة حُفظت لكم عند الجيش وعند الشعب !

الشخص الذي يكُتب الآن في التاريخ سجل إسمكم باكراً

بمداد الوفاء والوطنية وحب تراب البلد !

أظنه كتب بعض من حروف إنكم لم تبيعوا وطنكم لا بدراهم الإمارات ولا بدهب عيال دقلووو ..

كلنا نعلم حجم المسؤولية التي تقع علي عاتق كل أسرة سودانية

معيشة وعلاج ونزوح ولجؤ وتفاصيل خاصة بتخص كل أسرة

وربما الكان ماسك إلتزامات أسرة واحدة اليوم أصبحت كُلفة وتكلفة كم أسرة عليه من منظوري الخاص كبيرة ..

وكان ما عجبكم رأيي ( أرموا البحر ) يجب أن ترجعوا إلي نشاطكم الفني في كل مكان أشتغلوا عشان في أسرة محتاجة وقفتكم معاها ويمكن تكونوا أنتوا مصدر دخل الأسرة الوحيد …

عليه عودة نشاطكم الفني أمر تلامسه الضرورة القصوى نسبة للوضع العام وأظن لا تثريب عليكم بل بالعكس الشعب شاكر ومقدر وقفتكم مع الوطن جدًا لكن الحياة لازم تمشي ما بتقيف …

( سنة حداد كفاية )

أنا أعلم أن الفن عندكم قضية ورسالة لا جبجبة وإستمتاع لكن أيضاً مسؤولية أسركم قضية وأمرها مهم وأهم !

ونظل نردد مع بعض جيش واحد شعب واحد ✌️

عائشة الماجدي