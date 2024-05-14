



من الواضح أن هدف المليشيا الأساسي قد تغير منذ بداية الحرب، وذلك بغض النظر عما إذا كانت المليشيا تعمل بتخطيط بالفعل أو بدونه. المليشيا في البداية كانت تريد هزيمة الجيش وتحطيمه، كان هذا هو الهدف، والغاية طبعا السيطرة على السلطة والهدف، ولكن هذه الغاية كانت تقضي تدمير الجيش. ولذلك كان الهجوم العنيف على معسكرات الجيش القيادة والمدرعات وغيرها.

وعليه كان مفهوما أن يتخندق الجيش في معسكراته من أجل امتصاص الصدمة وقد نجح في ذلك.

الآن بعد سنة من الحرب يبدو أن هدف تدمير الجيش قد تغير. لقد توقفت الهجمات المتكررة على مقرات الجيش، وبدلا من ذلك حاولت المليشيا الانتشار جغرافيا في أكبر رقعة، وبذلك تركت الجيش ومعسكراته وأصبحت تهدد المواطن بشكل مباشر في المدن والقرى.

إستراتيجية الجيش في البداية كانت دفاعية، وهذا مفهوم. لأن الحرب كانت ضد الجيش. ولكن سيخطئ قادة الجيش إذا استمروا في التفكير على أساس أن هذه الحرب هي حرب تقليدية ضد الجيش وعملوا على هذا الأساس.

يجب إعادة تعريف الحرب بشكل صحيح، كحرب تستهدف المواطن في المدن والقرى وذلك من واقع ممارسات المليشيا على الأرض. ينطبق ذلك على المواطن أيضا؛ من ينظر إلى الحرب كحرب بين الجيش والدعم السريع فهو مخطئ.

حليم عباس

