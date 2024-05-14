🔴 جبريل ابراهيم ومارشال السودان





*تحدث الدكتور جبريل ابراهيم في القاهرة وفي المنامة مؤخرا بشكل يصف المرحلة و يستشرف المستقبل*

*في القاهرة قال إن أصل الحرب بين الدعم السريع والشعب وفي المنامة نادى بمارشال لإعادة بناء مؤسسات الشعب التى دمرها الحرب*

*كان الذي يتحدث في القاهرة وفي المنامة جبريل الزعيم أكثر منه جبريل الوزير*

*ما تحتاجه البلاد من جبريل في المرحلة التالية بناء المعاني قبل بناء المباني وحركة العدل والمساواة ثاني تنظيم في السودان له رؤية واضحة للحكم تقوم على العدل والمساواة*

*التنظيم الأول تاريخيا في قضايا الحكم والإدارة هو مؤتمر البجا*

*البداية تكون في الحوار السوداني وبطرح المشاريع التى تناسب حكم السودان*

*للعدل والمساواة كما قلت ما يمكن عرضه والمنافسة به والنقاش حوله*

*منفستو الحركة يحوي نظاما كاملا للحكم يعيد هيكلة الدولة ويقسم السلطة بالمساواة عدلا بين أقاليمها*

*إن ما قادت الحركة بقيادة جبريل مشروع الحوار السوداني مع الآخرين واوجدت حلا لقضايا الحكم والإدارة فأنها تكون سبقت بالمعاني مشروع إعادة المباني وهذا هو المهم*

*الدور الأكبر القادم للزعيم جبريل أكبر من الدور الحالي المرسوم للوزير جبريل*

*بقلم بكرى المدنى*

