🔴 جبريل ابراهيم ومارشال السودان
*تحدث الدكتور جبريل ابراهيم في القاهرة وفي المنامة مؤخرا بشكل يصف المرحلة و يستشرف المستقبل*
*في القاهرة قال إن أصل الحرب بين الدعم السريع والشعب وفي المنامة نادى بمارشال لإعادة بناء مؤسسات الشعب التى دمرها الحرب*
*كان الذي يتحدث في القاهرة وفي المنامة جبريل الزعيم أكثر منه جبريل الوزير*
*ما تحتاجه البلاد من جبريل في المرحلة التالية بناء المعاني قبل بناء المباني وحركة العدل والمساواة ثاني تنظيم في السودان له رؤية واضحة للحكم تقوم على العدل والمساواة*
*التنظيم الأول تاريخيا في قضايا الحكم والإدارة هو مؤتمر البجا*
*البداية تكون في الحوار السوداني وبطرح المشاريع التى تناسب حكم السودان*
*للعدل والمساواة كما قلت ما يمكن عرضه والمنافسة به والنقاش حوله*
*منفستو الحركة يحوي نظاما كاملا للحكم يعيد هيكلة الدولة ويقسم السلطة بالمساواة عدلا بين أقاليمها*
*إن ما قادت الحركة بقيادة جبريل مشروع الحوار السوداني مع الآخرين واوجدت حلا لقضايا الحكم والإدارة فأنها تكون سبقت بالمعاني مشروع إعادة المباني وهذا هو المهم*
*الدور الأكبر القادم للزعيم جبريل أكبر من الدور الحالي المرسوم للوزير جبريل*
*بقلم بكرى المدنى*
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